פגישה פרטית שקיים ראש הממשלה נתניהו בניו יורק עם עם קבוצת מנהלי טכנולוגיה ומשקיעים אמריקאים טרם המראתו לפגישתו עם טראמפ הפכה לסערה ברשתות.

בין המשתתפים בפגישה היו ג'ייקוב הלברג, יועץ לשעבר בחברת פלנטיר ומועמד לתפקיד בכיר בממשל טראמפ; אריק גליימן, מנכ"ל חברת הפינטק ראמפ (Ramp); אריק וו וקית' רבואה, מייסדי OpenDoor; ומנכ"ל ורסל (Vercel), גיירמו ראוך.

ראוך, שעם לקוחות החברה שלו, שמנהלת את ספריית התוכנה Next.js, נמנות חברות כמו מקדולנד'ס, IBM ונייק, העלה תמונה עם נתניהו לחשבון ה-X (לשעבר טוויטר) שלו, "נהניתי מהשיחה שלי עם ראש הממשלה בנימין נתניהו על האופן שבו חינוך והשכלה בתחום הבינה המלאכותית יכולים לשמור על קדמתן של חברות החופשיות. שוחחנו על הפוטנציאל של בינה מלאכותית לאפשר לכל אדם לפתח תוכנה, ועל הצורך להבטיח שהיא תשרת קידמה ואיכות. אני אופטימי לגבי עתיד של שלום וביטחון לישראל ולשכנותיה".

התמונה עם ראש ממשלת ישראל, בעיצומה של מלחמה בחמאס, הביאה לגל תגובות קשות וסוערות נגדו.

"הם הסכימו להימכר לתומך ברצח עם", כתב אחד המגיבים בפורום r/vuejs. אחר הוסיף, "אני מוחק את כל השימוש ב-Nuxt מהפרויקטים שלי, לנצח". לאחר מספר שעות של השתוללות מחקו מנהלי הקבוצה vuejs את הפוסט אבל השאירו את התגובות אליו.

עובד מוסלמי של גוגל כתב: "במשך שנים תרמתי לקוד של Next.js, הרצאתי בכנסים שלהם, ורכשתי חברים רבים בצוות שלהם. אפילו שקלתי ברצינות להצטרף אליהם לעבודה. ובכן, דברים השתנו. הנה רשימת משאבים שתעזור לכם לעבור הלאה:"