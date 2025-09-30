70 סיומי מסכתות צילום: באדיבות המצלם

בישיבת תפארת שלמה ברמלה התקיים מבצע "זכויותינו כרימון". היוזמה נועדה לעשרת ימי תשובה, ובמסגרתה מקבל כל תלמיד על עצמו ללמוד מסכת גמרא שלמה ולסיימה עד ערב יום הכיפורים.

השנה נרשם שיא חדש עם למעלה מ־70 תלמידים שהשלימו מסכתות שלמות בתוך ימים ספורים. בין היתר נלמדו גם מסכתות מורכבות וארוכות, דוגמת בבא בתרא ובבא מציעא.

הרב מאור צוברי, ר"מ בישיבה, סיפר בהתפעלות, "המראות היו מרוממים - תלמידים בכל רגע פנוי עם הגמרא ביד, עוסקים בלימוד בעמל ובהתמדה. אין ספק שהזכות הגדולה הזאת עולה לפני כסא הכבוד ומוסיפה זכויות ליום הדין, ובפרט בתקופה מאתגרת זו לעם ישראל שעם ישראל זקוק להרבה ישועות".

המעמד המסכם נערך בסעודת מצווה בהשתתפות ההורים. "אין ספק," הוסיף הרב מאור, "שהכוחות שהתגלו במבצע זה הם סימן מובהק לגדילה הרוחנית של הישיבה. אנו מתפללים ומתכוונים להמשיך ולהגדיל תורה ולהאדירה - שנה אחר שנה".

מעבר למבצע, הישיבה ציינה גם התפתחות משמעותית עם צמיחה במספר התלמידים, שהגיע לראשונה ליותר מ־100 בחורים. בנוסף חודש ושופץ בית המדרש, וגם הפנימיות עברו שיפוץ.