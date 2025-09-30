כוחות צה"ל בגבול לבנון צילום: אייל מרגולין, פלאש 90

מאגר גדול של חומרי נפץ נחשף בצפון הכפר רג'ר בסמוך לגבול לבנון. המטען הוטמן, על פי ההערכות, בתוואי מנהרה ונועד לשמש באירועי "הר וגיא" בנובמבר 2005, בהם ניסה חיזבאללה לחטוף חיילים, כך לפי דיווח ב'ynet'. צה"ל מסר כי "במהלך עבודות אזרחיות במרחב צפון הכפר ע'ג'ר, אותר בור שהכיל חומר נפץ (בור יקוש) במרחב הגבול עם לבנון". "כוחות צה"ל הגיעו לנקודה וזיכו את המרחב ואת חומר הנפץ. מדובר בתשתית ישנה שהוטמנה טרום מלחמת לבנון השנייה". עוד הובהר כי הבור אותר מעבר לקו הכחול, וכי שיוך חומר הנפץ לחיזבאללה נמצא בבדיקה.