עקיבא אבן חן, תלמיד שיעור ד' בישיבת ההסדר 'מאיר הראל' במודיעין ולוחם בחטיבת גולני, סיים את הש"ס באירוע שהתקיים אתמול (שני) בישיבה, במעמד רבני העיר הרב אליהו אלחרר והרב יעקב ציקוטאי.

ראש הישיבה, הרב אליעזר שנוולד, ציין כי אבן חן למד כמה מן המסכתות במהלך הפוגות בזמן הלחימה בלבנון ובגזרת עזה. לדבריו, "כדי לסיים את הש"ס גם תוך כדי מלחמה - בשרות בגולני - צריך 'שקידת התורה'. שקידת התורה זה לא רק 'ניצול הזמן', אלא דבקות בתורה מתוך אהבת התורה".

הרב שנוולד הוסיף בדבריו, "יש שמחה גדולה - למי שסיים את הש"ס ולכל החברים והמשפחה - שמחה לגמרה של תורה. אבל יש כאן גם שמחה שמיימית. כד יתבין ישראל ועסקין בשמחת התורה - קוב"ה אומר לפמליא דיליה: חזו בני חביבן".

עוד הוא ציין את דברי הרב דנציג, "כי בִנסיעתי לדרך - דעתי עליהָ, ובִישיבתי בַחנות - דעתי עליהָ, אפילו בִשעת משא וּמתן - דעתי עליהָ, על התורה הקדושה - דעתי עליהָ". וסיכם, "זה המטרה של הישיבה שלנו - 'לידע תורתך', להקיף את התורה ולדעת את התורה. מזה יכולים ללמוד כל התלמידים - לא בשמים היא. זה אפשרי, גם אם לא מסיימים את כל הש"ס, לסיים מסכתות וספרים, לשאוף לדעת את התורה".

אבן חן, סיפר בסיום: "קניתי פתיחה לפרנסה - 2 סדרי גמרא ומאז יצאנו לדרך. למדתי בבין הזמנים את מסכת שבת ומהבוקר עד הערב זה כל מה שעשיתי כאשר בסוף בין הזמנים סיימתי. את סדר נשים למדתי בצבא. בלבנון, למרבה הפלא, יש הרבה זמן, בין הכניסות - למדתי".