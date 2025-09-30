אביו של אורי דנינו סיפר בדמעות על הפיוט כאן רשת ב'

הרב אלחנן דנינו התארח בתוכנית "בנימיני וגואטה" בכאן רשת ב, שם שיתף על בנו אורי שנרצח בשבי חמאס.

בריאיון סיפר הרב דנינו על ספר התורה שהכניס לעילוי נשמת בנו, על פי צוואתו שהועברה אליו בידי שורד השבי אלי-ה כהן. במהלך השיחה ביצע באולפן את הפיוט "לך אלי".

הוא סיפר בדמעות על הפיוט שבנו ביקש ממנו, "אבא, תכניס אותי לאווירת יום הכיפורים". הרב דנינו אמר: "זה הפיוט שבחרתי לפייט טרם נפרדתי מבני בכורי בהר הקדוש הר הרצל טרם קבורתו".

בדבריו אמר, "אני חושב ומקווה ומתפלל ומייחל שאכן באמת תצא בשורה לעם ישראל ובמיוחד למשפחות החטופים".