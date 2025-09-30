במהלך פעילות של צה"ל בעיר עזה זיהו הכוחות אדם שנשא דגל לבן וקרא לעזרה.

המראה החריג העלה חשד כי ייתכן שמדובר בחטוף ישראלי, ובעקבות כך הוזעקו כוחות נוספים לאזור.

על פי דיווח בחדשות 12, לאחר סריקות ממוקדות התברר כי לא מדובר בחטוף אלא במחבל שניסה להטעות את הכוחות.

בצה"ל מעריכים כי מדובר בניסיון של חמאס למשוך את הלוחמים לנקודה מוגדרת לצורך הפעלת מטענים או אמצעי חבלה.

מדובר צה"ל נמסר, "במהלך פעילות כוחות צה"ל ברצועת עזה אמש, זוהה סממן שהעלה חשד על היתכנות להימצאות שבויים ונעדרים במרחב. לאור החשד בוצעו סריקות נרחבות על-ידי אמצעים שונים. לאחר שלא נמצאו ממצאים נוספים עלה כי לא מדובר בחטופים אלא ככל הנראה באויב".