הרב מרדכי ענתבי רב בשכונת בית הכרם בירושלים ור"מ במכון מאיר פתח את שיעורו לתלמידיו בדברים נרגשים לזכרו של אליעזר (אלי) צלקו, ראש העיר הראשון של מעלה אדומים שהלך לעולמו לפני כשבועיים.

הרב תיאר את צלקו כ"ענק שלא עמד בפרונט, לא חיפש כותרות ולא רדף אחר פרסום". לדבריו, בזכות פועלו של צלקו קמו מפעלים רבים בארץ, ובמיוחד ביהודה ושומרון. "כולם, כולם - כל אלה שהתחילו את הקמת הישובים ביהודה ושומרון - מאחוריהם עמד אלי", אמר.

בהמשך תיאר כיצד היה המטה של גוש אמונים רשום על שמו האישי של צלקו - לא על שם תנועה או עמותה - מתוך נכונות לקחת אחריות וסיכון. הרב הוסיף כי צלקו היה שותף להקמת מעלה אדומים, מתוך הבנה אסטרטגית לשבור את הרצף הטריטוריאלי ממזרח לירושלים. הוא היה מראשוני העולים לגבעה שכונתה אז "משורי אדומים", והפכה לעיר. גם לאחר מכן המשיך לפעול והיה לראש המועצה הראשון של העיר.

הרב סיפר על התנגדותו של צלקו ל"כביש העוקף", ועמידתו על כך שאין לעקוף בעיות אלא להתמודד עמן. גם כאשר נשקפה סכנה אישית, המשיך לנסוע דרך אלעזריה ואבו דיס. "הוא לא ויתר. בעיניו עיקוף הבעיה איננו פתרון - אלא טאטוא מתחת לשטיח", אמר הרב.

את דבריו חתם בקריאה להתמדה ולנחישות: "לגאולה שלמה ולהחזיק את הארץ בנחישות - נחישות גדולה. כי אלה אנשים שדחפו גבעות ובסופו של דבר יש עיר במקום". על דמותו של צלקו סיכם במשפט קצר: "הוא דחף את הכל".