ברוך כהנא, ניצול שואה ואיש האחזקה של ישיבת בני עקיבא כפר הרא"ה במשך שנים רבות, הלך לעולמו היום (שלישי) בגיל 105. כהנא היה ערירי במותו.

כהנא, יליד שנת תר"פ (1920), עבר את זוועות הניסויים של מנגלה במחנות ההשמדה. לאורך השנים נשא את כאביו בדממה, מבלי להוציא הגה על שאירע לו. תלמידי הישיבה מספרים כי שמרו לו מקום של כבוד בשתיקתו ובהתמדה בעבודתו.

חבר הכנסת לשעבר ובוגר הישיבה, ד"ר מיכאל בן ארי, כתב לבוגרי ישיבת כפר הרא"ה: "מעולם לא שמענו ממנו מוציא הגה. רק בשבתות היה מחליף את בגדי העבודה האפורים בבגדי שבת ומגבעת, ופניו לבשו אור".

"זכור, שראש הישיבה הרב נריה זצ"ל היה נוטה לו חיבה וכבוד".