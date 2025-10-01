לוחמי אש ממרחב יהודה חילצו אתמול ילד שנתקע בתוך פח אשפה במהלך משחק בגן שעשועים ברחוב חב"ד בביתר עילית.

הצוות שהגיע למקום זיהה את הילד כשהוא לכוד בתוך הפח בצורה מסוכנת וללא יכולת לבצע תנועה על מנת להחלץ בכוחות עצמו.

לוחמי האש החלו מיד בפעולות לניסור הפח, תוך שהם מרגיעים את הילד ובני משפחתו, והכול בזהירות רבה בשל אופי החילוץ המורכב.

רס"ל אור אלחרר, מפקד הצוות, אמר: "עם ההגעה למקום הובילו אותנו במהירות לתוך גן השעשועים, הבנו כי הילד במצוקה ופעלנו במהירות האפשרית תוך הפעלת ציוד חילוץ יעודי עד לחילוצו של הילד והעברתו אל גורמי הרפואה".