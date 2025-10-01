הרב הראשי לישראל, הרב קלמן בר, משוחח עם ערוץ 7 על חשיבות האחדות בעם ערב יום הכיפורים תשפ"ו.

הוא מציין בצער כי "ברחובות ובאולפנים רואים כאילו חזרנו לימים שלפני השבעה באוקטובר" אך ממהר לסייג. "אני נמצא בקהילות, בקיבוצים ובמושבים והמצב הרבה יותר טוב. באולפנים מחליפים זאת ברעשי רקע אבל בתוך העם המצב טוב בהרבה".

הרב בר קורא לייצר חיבורים בעם ישראל ולא רק לדבר על כך. "זה לא מספיק לדבר על אחים או אחווה. אם כל אחד מהברנז'ה, פעם בחודש היה מזמין זוג שאינו שומר תורה ומצוות לסעודת שבת, מה השפעה הייתה הרבה יותר מכל הציוצים, מכל הדרשות".

לדבריו מגמת ההתחזקות בעם, דווקא על רקע האסון, מעידה שהשורש הפנימי של היהדות מפעם בכל עם ישראל לגווניו. "אנחנו רואים את התהליך שעברו החטופים. את הסיפורים שלהם על ההתחזקות באמונה. יהודים שמעולם לא שמרו שבת או עשו קידוש התחזקו. איזה עם קדוש וטהור יש לנו. אדם מוצא את עצמו כאשר אין לו רעשי רקע. עם ישראל מתחבר לאביו שבשמיים כי זה נמצא בתוכנו".

הרב מספר סיפור שחווה בכפר עזה ומדגים עד כמה השינוי בעם ישראל עמוק. "הגעתי לשם, חודש לאחר הטבח. הגיעו שתי מכוניות של אנשי המקום שבאו בפעם הראשונה לראות מה נשאר. אחד מהם ניגש אלי ושאל מי אני. הוא אמר לי בכנות 'לפני השבעה באוקטובר, הייתי מבקש ממך לצאת דרך השער שנכנסת בו כי אין לך מה לחפש פה. היום, אני רק מבקש חיבוק חזק ואם אפשר לעשות סלפי.

שאלתי אותו 'מה השתנה? הרי אני נשארתי אותו אדם ואתה נשארת אותו אדם'. הוא השיב: 'אני רואה מה אתם, שלא הייתם כוס התה שלי, עושים פה עבורנו בכפר עזה, בשפיים שאליה פינו אותנו. אני מבין שאנחנו באמת אחים'. לכן, לא מספיקה קריאה וירטואלית ואמירה שאנחנו אחים אלא צריכים לראות אותנו וכך גם להתחבר", מסכם הרב בר.