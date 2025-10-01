מעצר החשודים ותפיסת הסיגריות דוברות המשטרה

בפעולה משותפת של יחידת יס"מ מכס אשדוד ברשות המסים ולוחמי יחידת הגבולות של היחידה המרכזית במחוז צפון במשטרת ישראל, סוכל ניסיון הברחת כ-80,000 פאקטים של סיגריות לישראל. שווי המיסים המוערך בגינם נאמד בכ-20 מיליון שקלים.

שני חשודים, תושבי הגליל בני 31 ו-32, נעצרו בחשד להברחת הסיגריות מדובאי במסווה של מוצרי טישו.

מהחקירה עולה כי שתי מכולות שיובאו מדובאי עוררו חשד כי הן מכילות סיגריות. אתמול בשעות אחר הצהריים נמשכו המכולות מנמל אשדוד בדרכן אל חברת היבואן שבבעלות החשודים. בשלב זה עברה החקירה לשלב הגלוי, בוצעה פשיטה על המקום והחשודים נעצרו.

על פי חומרי החקירה, החשודים ניסו להבריח למעלה מ-80,000 פאקטים של סיגריות תוך הסוואתם כטישו, בניסיון להתחמק מתשלום מס.

החשודים הובאו לדיון בבית משפט השלום באשקלון, שם הוחלט על שחרורם בתנאים מגבילים. החקירה נמשכת.