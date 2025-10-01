פעילות המסתערבים בבלאטה דוברות המשטרה

בהכוונה מודיעינית של השב"כ ובסיוע כוחות צה"ל מחטיבת שומרון, פעלו לוחמי יחידת המסתערבים של מג"ב איו"ש במחנה בלאטה למעצרו של מבוקש.

הלוחמים נכנסו ללב שטח עוין בצורה מסוערבת, הגיעו לעסק בו שהה החשוד וביצעו מעצר מהיר וממוקד.

תיעוד וידאו שפרסמה המשטרה מציג את רגעי המעצר מתוך העסק, שבוצע לאור יום ובמהלך שגרה אזרחית במקום.

באירוע נוסף שהתרחש הלילה, פעלו מסתערבי מג"ב איו"ש יחד עם לוחמי צה"ל בעיר שכם, שם נעצר מחבל החשוד בביצוע פיגועי ירי. הכוחות הגיעו למבנה בו הסתתר, פרצו פנימה ועצרו אותו במיטתו. במהלך סריקות אותר אקדח במבנה.

שני החשודים משני האירועים הועברו להמשך חקירה בשירות הביטחון הכללי.