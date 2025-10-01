מחנכים לחיים. בשיחה מרתקת עם קלמן ליבסקינד במסגרת הפרויקט "אחד על אחד" בכאן רשת ב', שיתף הרב שלומי דנינו, מנהל תיכון הימלפרב בירושלים, בתחושות, בהחלטות ובהשקפת העולם החינוכית שלו - שנתיים לאחר פתיחת מלחמת חרבות ברזל, שבמהלכה נפלו 11 מבוגרי בית הספר.

"אנחנו לא בית ספר שמחנך למוות על קידוש השם. אני רוצה תלמידים חיים, שיבחרו בחיים, שיעריכו את החיים, שיהנו מהחיים שלהם, שיצמחו ויפרחו. אני לא מוכן לדבר בשפה אחרת", הדגיש הרב דנינו.

תיכון הימלפרב, מוסד תורני לבנים בירושלים, ידוע בגישתו הפתוחה ובהצבת אתגרים חינוכיים מורכבים. "התורה של הימלפרב היא תורה בלי קוצים, היא תורה לא שורטת, תורה מאפשרת ומכילה. אנחנו מחנכים אותם למשהו מורכב יותר, שיש בו גם ביקורת".

לדבריו, ההתמודדות עם חשיפה תרבותית וטכנולוגית מחייבת שיח כן עם התלמידים. "אם אין לי מה להגיד להם על זה אני סתם פושע, ואני גם הופך להיות לא רלוונטי. הנחת העבודה שלנו היא שכל דבר שיש מחוץ לבית הספר, יש אותו גם בתוכו. אם אני לא יודע על זה - זה רק אומר שאני לא יודע, לא שהוא לא קיים".

השאיפה, אומר הרב דנינו, היא ברורה: "שכל בוגר שמגיע לשנות ה-30 לחייו יהיה אדם משפיע ברמה הציבורית, יהיה שומר תורה ומצוות, וכשיסתכל אחורה יגיד 'וואלה, לא חרטטו אותי. דיברו איתי אמת'".

הרב דנינו התייחס גם למחיר האישי של המלחמה, וסיפר על חברו ורב בית הספר, סרן במיל' הרב אבי גולדברג, שנהרג באוקטובר 2024. "כינסנו את המורים מיד אחרי התפילה... ועכשיו המורים שחטפו את זה לפני שתי דקות צריכים בעוד חמש דקות לתווך את זה לתלמידים".

הירש גולדברג פולין וענר שפירא הי"ד

על רקע המתח סביב גיוס בני ישיבות, הופסק שיתוף הפעולה עם ישיבת "קול תורה" החרדית. "במשך שנתיים מאז שהתחילה המלחמה לא עצרנו את שיתוף הפעולה, אבל עכשיו החלטנו שזה קצת יותר מדי בשבילנו... זה ויכוח עמוק על איזו תורה יש לנו".

ביחסו לשכול המתמשך בבית הספר ובקהילה הדגיש דנינו, "מבחינתי, ללכת להר הרצל פעם בשנה ביום הזיכרון זה בסדר. אבל להיות פעם בשבוע בהר הרצל - זה לא מתאים לי. ממש לא. זה כבד, זה קשה... זה מאפשר לי למקם את האבל ואת הצער במקום שמגיע לו".