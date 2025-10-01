הגסת' מודיע על הרפורמה US Department of War

מזכיר המלחמה של ארצות הברית, פיט הגסת', קרא לשינוי מהותי בצבא האמריקני והצהיר כי בכוונתו להוביל רפורמה מקיפה שתסיר מהצבא כל סממן אידיאולוגי שלדבריו פגע ביכולותיו ובמשימותיו.

לדבריו, "הממשל הזה עשה רבות מהיום הראשון כדי להסיר את הזבל האידיאולוגי הרעיל שחדר למחלקה שלנו, כדי לעקור את הפוליטיקה. לא עוד 'חודשי זהות', משרדי DEI, גברים בשמלות. לא עוד פולחן שינויי אקלים".

הגסת' הוסיף, "לא עוד חלוקות, לא עוד הסחות דעת, לא עוד אשליות מגדריות. לא עוד פסולת. כפי שאמרתי בעבר ואומר שוב - סיימנו עם זה".

הדברים מסמנים מגמה של ניסיון להחזיר את המיקוד של הצבא, לטענתו, למשימותיו הצבאיות בלבד, תוך ניתוק מתפיסות חברתיות ומדיניות שנכנסו למערכותיו בשנים האחרונות.