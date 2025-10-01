"לָמָּה צַּמְנוּ וְלֹא רָאִיתָ, עִנִּינוּ נַפְשֵׁנוּ וְלֹא תֵדָע?", הנביא מהדהד את תמיהת הציבור ששואל את הקב"ה - איך יתכן שאנחנו מתענים, אבל קולנו אינו נשמע? מדוע הצום אינו מביא לתוצאות שאנו מתפללים אליהם?

‏בפרק הנפלא מספר ישעיהו - פרק נ"ח, שנקרא מחר בבוקר יום הכיפורים, הנביא משיב לציבור בדברים נוקבים: "הֵן לְרִיב וּמַצָּה תָּצוּמוּ, וּלְהַכּוֹת בְּאֶגְרֹף רֶשַׁע. לֹא תָצוּמוּ כַיּוֹם לְהַשְׁמִיעַ בַּמָּרוֹם קוֹלְכֶם".

כלומר, אתם לא באמת מתכוונים לתקן דרכיכם, הרי אתם ממשיכים לריב בתוככם, אתם ממשיכים לנהוג באלימות וחוסר כבוד בין אדם לאדם. הצום שלכם אינו אלא של אנשים ניצים המוסיפים להתקוטט ביניהם, ולא של מי שקולם ראוי שיישמע במרומים.

‏הנביא מבהיר כי הרעיון מאחורי הצום הוא לא עינוי הגוף, אלא דווקא החובה להביא שינוי עומק באדם ובציבור, וכדבריו: "הֲלוֹא זֶה צוֹם אֶבְחָרֵהוּ" כלומר הנה לכם הסבר מה הוא צום אמיתי: "פַּתֵּחַ חַרְצֻבּוֹת רֶשַׁע, הַתֵּר אֲגֻדּוֹת מוֹטָה, וְשַׁלַּח רְצוּצִים חָפְשִׁים וְכָל מוֹטָה תְּנַתֵּקוּ. הֲלוֹא פָרֹס לָרָעֵב לַחְמֶךָ וַעֲנִיִּים מְרוּדִים תָּבִיא בָיִת; כִּי תִרְאֶה עָרֹם וְכִסִּיתוֹ וּמִבְּשָׂרְךָ לֹא תִתְעַלָּם".

‏הנביא קורא לנו להביא שינוי אמיתי! הוא קובע שאין ערך לתענית אם נמשיך להתקוטט בתוכנו ולא לנהוג אחרת: לחדול מכוחנות, לגלות מתינות ולהושיט יד כשצריך; ועוד הוא קובע שאין שום משמעות לצום אם נמשיך להתעלם מהזולת ומצוקתו הקשה. כמה אקטואלי!

‏גמר חתימה טובה לכל בית ישראל.