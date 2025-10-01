מוחמד מוסטפא, ראש הממשלה הפלסטינית, אומר כי ממשלתו מוכנה לשאת באחריות המלאה לשיקום רצועת עזה ולחלוקת הסיוע המיידי הנדרש עבור האוכלוסייה המקומית.

מוסטפא שיבח את הכרזת ניו יורק בחודש ספטמבר בנוגע למדינה פלסטינית, הודעות ההכרה במדינת פלסטין והתוכניות הבינלאומיות לסיום המלחמה, שמהווים לדבריו מהלכים חשובים כדי למנוע הגליה של תושבי עזה, סיפוח שטחים לישראל וניסיונות להגביל את פעילותה של הרשות הפלסטינית.

ההתפתחויות המדיניות, אמר מוסטפא, מחזקות את תהליך הקמתה של המדינה הפלסטינית העצמאית ומימוש השאיפות של העם הפלסטיני לחירות ולעצמאות.

תוופיק טיראווי, חבר הוועדה המרכזית של תנועת פת"ח, ברך, וגם הוא, על כל מהלך בינלאומי שיביא לסיום המלחמה ולהפסקת שפיכות הדמים ברצועת עזה.

לדבריו, היוזמות המדיניות מהוות הזדמנות חשובה לתחילתו של תהליך חדש שישיב את התקווה לעם הפלסטיני. הוא שיבח בהקשר זה את העמדה הערבית המאוחדת בנוגע לתוכנית טראמפ לסיום המלחמה וההתנגדות של המדינות הערביות להגליה של התושבים מרצועת עזה.

ארגון הטרור חמאס טרם הגיב לתוכנית טראמפ, אך ערוצי התקשורת המזוהים עם הארגון ממשיכים לדווח על אמירות של גורמים פלסטינים וערבים המזהירים מפני השלכותיה.