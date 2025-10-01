הולכת רגל כבת 75 נהרגה היום (רביעי) בתאונת דרכים בשדרות התמרים באילת, לאחר שנפגעה מאוטובוס.

חובשים ופראמדיקים של מד"א שהגיעו לזירה מצאו את האישה מחוסרת הכרה וללא סימני חיים. הם דיווחו על חבלה רב מערכתית קשה וקבעו את מותה במקום.

פראמדיק מד"א אלון הרלינגר וחובש רפואת חירום במד"א שאול רוזנפלד סיפרו, "מדובר בתאונת דרכים מזעזעת, הולכת הרגל שכבה במרחק מהאוטובוס כשהיא מחוסרת הכרה ללא דופק וללא נשימה, עם חבלה רב מערכתית. ביצענו בדיקות רפואיות אבל הפציעה שלה הייתה קשה מאוד ולצערנו נאלצנו לקבוע את מותה במקום".

מהמשטרה נמסר כי החלה בחקירת נסיבות התאונה. בוחני תאונות הדרכים הגיעו לזירה והחלו באיסוף ממצאים וראיות.