תיעוד מפעילות עוצבת הקומנדו בעיר עזה דובר צה"ל

במהלך היממות האחרונות החלו כוחות עוצבת הקומנדו, בפיקוד אוגדה 98, בפעולה קרקעית רחבה בלב העיר עזה כחלק ממבצע "מרכבות גדעון ב'".

הלוחמים פועלים במרחב לחימה בנוי וצפוף, תוך שילוב יכולות חשיפה ותקיפה, יכולות חשאיות ומעטפת של אש ומודיעין. הפעילות איפשרה לכוחות לאתר ולחסל חוליות של מחבלי חמאס.

במהלך הפעילות איתרו הלוחמים מספר מתחמי לחימה שננטשו בחופזה על ידי האויב במהלך נסיגתו מהמרחב.

בסריקות אותר ציוד רב - ווסטים, מחסניות, רימונים, מפות ומצלמות - ששימש את חמאס לביצוע פיגועי טרור ולאיסוף מידע על כוחות צה"ל. הציוד הועבר להמשך חקירת גורמי המודיעין.

בצה"ל מדגישים כי כוחות פיקוד הדרום ממשיכים לפעול נגד ארגוני הטרור ברצועת עזה, במטרה להגן על אזרחי מדינת ישראל.