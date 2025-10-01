הרב אלעזר לוונטהל וחבריו לפלוגת המילואים בעז עצרו את הפעילות למספר דקות לרגע של גילוי לב בערב יום הכיפורים.

אחד החיילים אמר, "אני רוצה לבקש סליחה קודם כל מאשתי, מהילדים שלי. בשנה האחרונה לא הייתי הרבה בבית, אני חושב שאתם מבינים אותי, ואני יודע שאתם תומכים בי".

הרב אלעזר לוונטהל עצמו ציין, "כל מי שחושב אחרת ממני, והרבה נושאים שנויים במחלוקת, עם כל המסרים שאני מפיץ פה, לא תמיד אני רגיש, מתחשב, מכבד את הצד השני. סליחה, מעריך באמת את הטוב שיש לכולם".

חייל נוסף ביקש סליחה מחברתו על כך שנותרה לבדה, "אני רוצה לבקש סליחה קודם כל מהמשפחה שלי... ומהחברה שלי, שעכשיו אני במילואים והשארתי אותה לבד, לבד בבית לטפל בהכל, אני מצטער".

חייל אחר הוסיף בקשה דומה כלפי בני משפחתו וחבריו, על כך שנאלץ לעזוב בכל פעם את הבית לשירות מילואים.