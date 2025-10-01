היוצר והזמר אביב בכר מוציא סינגל חדש בדואט עם שירה בן שמחון.

השיר נכתב ביום האחרון של עסקת החטופים האחרונה, כשבכר צפה ברגע המרגש של גדי מוזס מתחבק עם משפחתו לאחר שחזר מהשבי.

"כמו כולם הייתי מחובר לחדשות ולמראות המרגשים, והיה רגע שהציף אותי מאוד - החיבוק של גדי מוזס עם משפחתו בבית החולים", מספר בכר.

"מתוך הרגע הזה השיר נולד. הרגשתי שכמה שלא ארצה, לא אצליח להבין את עומק התחושות של החיבוק הזה של האדם החוזר מהשבי ושל משפחתו. אין משהו שדומה לזה".

בכר מתאר את הפזמון כמעבר חד בין עצב לשמחה: "לא להישבר עוד רגע והגעת, הזמן כמו עוצר כשהשמחה נפתחת, הבכי משתנה וכל דמעות העצב, טיפה ועוד טיפה ברכה".

לדבריו, "זה הדבר המופלא שיש רק לנו - דמעות עצב וגם דמעות שמחה, והמעבר המהיר בין שתי התחושות, כמו שכל אחד מאיתנו כאן בארץ מורגל בו".

הדואט עם שירה בן שמחון נוצר לאחר שבכר שמע אותה שרה בפרויקט של עידן רייכל. לדבריו, החיבור ביניהם היה מיידי ומוסיף לשיר רובד נוסף של רוך ופתיחות.