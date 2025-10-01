בסיור עם מפקדים באוגדת עזה אתמול (שלישי), שמע הפרשן הצבאי יוסי יהושוע ביקורת חריפה מצד הקצינים על האפשרות של נסיגה ישראלית מרצועת עזה במסגרת תכנית טראמפ לסיום המלחמה והחזרת החטופים.

יהושוע כתב ב־ynet כי "רוב הפרטים לגבי סידורי הביטחון מעורפלים, אך די ברור שהמפקדים באוגדת עזה ובפיקוד הדרום מתנגדים נחרצות לרעיון שבו יחזרו לגדר ולא יהיה פרימטר ציוני בתוך רצועת עזה".

המפקדים הדגישו, "אסור לחזור ל-6 באוקטובר. אי-אפשר להגן על היישובים מהגדר. חקלאים שנוסעים בטרקטור לא צריכים לראות מחבלי חמאס אלא את צה"ל תמיד לפניהם".

בקרב דרג פיקוד השדה הדגישו קצינים כי "אין משפט כזה - צה"ל יידע להגן מכל נקודה שהדרג המדיני יורה לו".

עם זאת, הם הבהירו כי קיים "הבדל דרמטי בהגנה על שדרות והקיבוצים מתוך רכס 70 בתוך הרצועה, לעומת הגנה מהגדר או מצמוד אליה".