בעקבות מינויו של האלוף (במיל') דוד זיני לראש שירות הביטחון הכללי, פרסמו בכירי רבני הציונות הדתית ברכה רשמית ובה איחלו לו הצלחה במשימתו הלאומית. הרבנים ציינו את חשיבות התפקיד במיוחד בימים אלו של מלחמה וחיזקו אותו מול המחלישים.

על המכתב חתומים נשיאות והנהלת רבני תורת הארץ הטובה, בהם הרבנים דב ליאור, יעקב אריאל, איתן איזמן, דוד חי הכהן, שמואל אליהו ויוסף ארציאל.

במכתבם כתבו הרבנים, "ברכותינו לרגל שליחותך החשובה למען עם ישראל ולמען ארצנו ומדינתנו היקרים. כניסתך לתפקיד הנהגת שירות הביטחון הכללי, הינה בעלת חשיבות רבה מאוד תמיד ובימים אלו של המלחמה, היא נערכת בכפלי כפליים".

עוד הוסיפו, "אנו שולחים את ברכתנו ותפילתנו לריבון העולם, אבינו מלכנו, שישרה ברכה בכל מעשי ידיך ויעזורך בעצה טובה ובעוז ואומץ רוח, לעמוד על משמרת ישראל".