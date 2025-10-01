שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע כי צה"ל משלים את תפיסת ציר נצרים עד לחוף ימה של עזה ובכך מבתר את הרצועה בין צפון לדרום.

לדבריו, המהלך יביא להידוק הכיתור סביב העיר עזה וכל היוצאים דרומה ייאלצו לעבור דרך נקזי הבידוק של צה"ל.

כ"ץ ציין, "זאת הזדמנות אחרונה לתושבי עזה המעוניינים בכך לנוע דרומה ולהשאיר את מחבלי החמאס מבודדים בעיר עזה עצמה מול פעילות צה"ל שנמשכת במלוא העוצמה. מי שיישארו בעזה יהיו מחבלים ותומכי טרור".

עוד הדגיש שר הביטחון כי צה"ל נערך לכל האפשרויות, "ונחוש להמשיך בפעילותו עד להשבת כל החטופים והתפרקות החמאס מנשקו, בדרך לסיום המלחמה".