הראשון לציון הרב דוד יוסף ביקש אמש (רביעי) סליחה מהחיילים שנפלו ומהחטופים בעצרת הסליחות המרכזית ברחבת הכותל המערבי, בהשתתפות כמאה אלף איש.

מאחוריו עמדו החטופים ששוחררו עומר שם טוב ואליה כהן.

בדבריו אמר הרב יוסף: "אני רוצה לבקש סליחה. סליחה מהחיילים הקדושים שנפלו בקרב, סליחה מהרוגי הפיגועים. כנראה שלא התפללנו מספיק בשנה שעברה, לא התפללנו מכל הלב".

הרב הוסיף והתייחס לנושא החטופים: "אני מבקש סליחה מהחטופים. כנראה שלא זעקנו ולא התחננו כפי שהיינו באמת צריכים. אבל בעזרת השם, עכשיו כשנאמר שמע ישראל, נזעק כולנו מכל הלב, נתחנן לפני הקדוש ברוך הוא, ובעזרת השם נזכה בקרוב לראות ניסים ונפלאות".

העצרת התקיימה ערב יום הכיפורים וכללה תפילות ואמירת סליחות לקראת היום הקדוש.