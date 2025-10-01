המועצה הדתית באשדוד פרסמה הבוקר אזהרה דחופה לציבור הנוהג לטבול בים לקראת יום הכיפורים, שלא לעשות זאת היום אחרי השעה 15:00, מועד שבו המצילים מסיימים את עבודתם ואין השגחה בחופים.

בהודעה שפרסמה המועצה הדתית נכתב: "הננו להודיע ולהזהיר את הציבור היקר על הפרצה החמורה בשנים האחרונות לנוהגים לטבול בים בערב יום הכיפורים לאחר שעות פעילות המצילים המסיימים עבודתם בשעה 15:00".

ההודעה הדגישה כי "הדבר אסור על פי ההלכה ואף גובל בסכנת חיים ממשית". לפי המועצה הדתית, "נודע לנו משנים עברו ממנהל אגף החופים שאין שנה שאין כמה אסונות בעירנו אשדוד, ולכן הטובל ללא מציל הריהו כטובל ושרץ בידו וכאילו לא טבל".

על המכתב חתומים הרב הראשי של העיר הרב חיים שמעון פינטו והרב עובדיה דהן, יו"ר המועצה הדתית.

המועצה הדתית קראה לציבור לשמור על הוראות הבטיחות ולטבול רק בשעות שבהן פועלים המצילים, תחת הכותרת "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם".