ראש ישיבת פורת יוסף בשכונת גאולה הרב משה צדקה הגיע אמש לישיבת אהל תורה בירושלים למסור שיחת חיזוק לתלמידים לקראת יום הכיפורים.

במהלך הביקור התייחס למצב הביטחוני בארץ והדגיש את חשיבות לימוד התורה.

"הקב"ה נתן לנו ימים שצריך לשמוח בהם. עשרת ימי תשובה זו מתנה גדולה", אמר הרב צדקה. "אפשר בימים האלה לבטל מה שנגזר בראש השנה".

בהתייחסו למצב הביטחוני אמר: "אנחנו נמצאים בימים קשים. הם אומרים שנלך לצבא, אני אומר כולם צריכים לבוא ללמוד בישיבות, רק ככה ינצלו". הרב הדגיש כי מדובר בעיסוק בתורה ולא רק בלימוד.

הרב צדקה שיבח את ראש ישיבת אהל תורה הרב שמעון מועלם על הקמת הישיבה: "אני כל פעם מתרגש לראות מאות בחורים שיושבים כאן ושוקדים בלימוד. זה סניגור גדול ליום הכיפורים".