נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי השתתף בטקס האזכרה השנתי לזכר נרצחי גיא ההריגה בבאבי יאר בפאתי קייב, יחד עם צמרת הקהילות היהודיות במדינה.

בטקס, שאורגן על ידי ארגון הזכרון הלאומי 'באבי יאר' ופדרציית הקהילות היהודיות באוקראינה, השתתפו בכירי הרבנים במדינה.

בין המשתתפים היו יו"ר הפדרציה הרב רפאל רוטמאן, רבני אוקראינה הרב משה אסמן והרב יעקב בלייך, רבה של קייב הרב יונתן מרקוביץ, רבה של לבוב הרב מרדכי שלמה בולד ושליח חב"ד במזרח קייב הרב מוטי לבנהרץ. הרב בלייך, הנמצא בשנת אבל, אמר קדיש והרב רוטמאן אמר את תפילת "א-ל מלא רחמים".

הרב רוטמאן העניק לנשיא זלנסקי ספר תהילים מתורגם לאוקראינית במהדורה גדולה. זלנסקי הביע הערכה לפדרציה על תרגום ספרי הקודש היהודיים לשפה המקומית, ביניהם תהילים, סידור, ספרי ילדים ובקרוב גם חומש. הרב סיפר לנשיא שספרי התהילים המתורגמים הוצבו גם בקבר דוד המלך בירושלים ובכותל המערבי.

זלנסקי הודה לרבנים על תפילותיהם למען העם האוקראיני ואמר כי הוא מכיר בכך שהדבר מסייע להביא חוזק ואומץ לעם ולחיילים בחזית.

הוא גם הביע הערכה לפעילות שלוחי חב"ד והפדרציה עם יהודי אוקראינה לאורך השנה, ובמיוחד בחודש החגים.

בטבח בבאבי יאר, שבוצע בערב יום כיפור 1941, נרצחו כ-34 אלף יהודים. זהו גיא ההריגה הגדול ביותר באירופה. במהלך הטקס הוקראו לראשונה שמותיהם של 1,761 יהודים שפרטיהם נחשפו כעת.

המרכז להנצחת השואה בבאבי יאר פרסם את פרטיהם הודות להחלטת זלנסקי לפתוח את הארכיונים ולתת לנרצחים שזהותם לא הייתה ידועה עד כה את הכבוד הבסיסי, עבורם ועבור יקיריהם.