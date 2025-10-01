במלאת שנתיים למלחמה ולקראת יום הכיפורים, מציג הדיין הרב אברהם זרביב, חבר בית הדין הרבני בתל אביב ונשיא המכינה הקדם-צבאית בבית אל המשרת כמפעיל D9 במילואים, נקודת מבט יוצאת דופן על התיקון הלאומי.

הרב זרביב טוען כי המלחמה לא רק שינתה מציאות וקונספציה, אלא הביאה את עם ישראל לרוממות רוחנית חדשה. "אנחנו באמת אחרי שנתיים של מלחמה והיום הקדוש הזה הוא יום של שינוי. ממש יום של תשובה, של כפרה, שאפשר לשנות. בשנתיים האחרונות שינינו מציאות, שינינו קונספציה, שינינו עם שלם".

את מרכז השינוי הוא רואה ביחידות הלוחמות. "שדה הקרב היום הוא כל כך קרוב לקדוש ברוך הוא, כי השם מתהלך בקרב מחנינו ממש. רואים שזה ממש השפעה לחיילים שמוסרים את הנפש עבור עם ישראל".

הוא משתף בשינוי תפיסתי עמוק שחל בו במהלך המלחמה בנוגע לאחדות ולעם ישראל. "בשנתיים האחרונות, נוצרה לי הבנה חדשה בכלל, בכל העולם הרוחני שלי, של עם ישראל".

תובנה זו קיבלה אצלו משמעות עמוקה מול משפחות הנופלים. "יש משפחה אחת שהתקשרתי אליה במלחמה, והגעתי אליה הביתה. האם סיפרה לי על המידות הטובות של הבן שלה, על החסד ועל ההקרבה למען העם - אלה דברים שאי אפשר בכלל לתאר - והם נשמעים אצל כל כך הרבה נופלים. זה הביא אותי לשנות את כל המבט שלי. אני רואה רק טוב בעם ישראל. רק אנשים טובים".

הרב זרביב מכיר, כמובן בקיום המחלוקות, אבל גורס שניתן להתעלות מעליהן. "גם יש מחלקות פוליטיות, זה נכון, חלקן קשות. בסוף צריך לזכור שאנחנו עם אחד עם נשמה גדולה מאוד".