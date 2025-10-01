ארבעה לוחמי נח"ל נשלחו לעשרה ימי מחבוש בכלא צבאי, לאחר שסירבו לבצע נסיעה בהאמר לא ממוגן בציר שבצה"ל לא הוכרז עליו שליטה מלאה. כך דווח היום (שלישי) ב"כאן חדשות".

לפי הדיווח, המשימה נועדה לאפשר הכנסת עובדים אזרחיים שנדרשו לקחת כלים הנדסיים מהאזור. החיילים ביקשו לבצע את המשימה בשעות החשיכה, כפי שביצעו משימות דומות בעבר, אך בקשתם נדחתה.

אחד הלוחמים אמר ל"כאן חדשות", "אנחנו הכוח האחרון בעיר עזה, אחרינו אין כוחות, ביקשו מאיתנו לנסוע בציר מאוד מסוכן מוקף בניינים שצה"ל לא הרס עדיין. משימות כאלה עושים או בטנק או רכב ממוגן או בלילה. עשינו אין-ספור משימות כאלה בחשיכה, אף פעם לא באור יום. זה ציר שיש עליו הרבה ברזלים ויצא לנו לעצור עליו גם כשנוסעים בלילה. באור יום אנחנו כמו ברווזים במטווח. בקלות אפשר ירי צלף או ירי RPG ביקשנו לעשות את זה כמה שעות קודם, בחושך".