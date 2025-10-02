צה"ל סיים להשתלט במהלך יום הכיפורים (חמישי) על הספינות במשט "סומוד", שמונה כ-50 כלי שייט בסך הכול.

משתתפי המשט נעצרו ונלקחו לנמל אשדוד לחקירה. בהמשך יגורשו כל אחד לארץ מוצאו.

משרד החוץ הודיע עם תום ההשתלטות על המשט: "הפרובוקציה של 'חמאס-סומוד' הסתיימה. אף אחת מהסירות לא הצליחה בניסיונה להיכנס לאזור לחימה פעיל או לפרוץ את הסגר הימי החוקי. כל הנוסעים בטוחים ובמצב בריאותי תקין. הם מובלים בבטחה לישראל, ומשם יגורשו לאירופה. סירה אחת אחרונה של הפרובוקציה נותרה במרחק. אם תתקרב - ניסיונה להיכנס לאזור לחימה פעיל ולפרוץ את הסגר יימנע גם הוא".

על סיפון ה"אלמה" הייתה הפעילה הפרו-פלסטינית גרטה טונברג, שתיעוד מעצרה פורסם בחשבון ה-X של משרד החוץ לצד טקסט באנגלית בו נכתב: "כמה מספינות משט 'חמאס-סומוד' נעצרו בבטחה. גרטה וחברים שלה בטוחים ובריאים".