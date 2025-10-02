שני יהודים נרצחו ושלושה בני אדם נוספים נפצעו היום (חמישי) באורח קשה מדריסה ודקירה מחוץ לבית כנסת בעיר מנצ'סטר שבבריטניה.

המשטרה המקומית עדכנה כי המחבל, שבתחילה עלה חשד שנשא חגורת נפץ, נורה למוות בידי השוטרים שהוזעקו למקום.

עדי ראייה סיפרו כי ראו רכב שדוהר לעבר התקהלות מחוץ למבנה. מיד לאחר שדרס, הנהג יצא מהרכב, החל לדקור את הנוכחים במקום - וחוסל. היחידה לסילוק פצצות הוזעקה למקום, והמשטרה אישרה כי מדובר בפיגוע טרור וציינה כי שני בני אדם נעצרו.

חווה לוין, תושבת האזור, אמרה לתקשורת הבריטית כי "ברגע שהוא יצא מהמכונית הוא התחיל לדקור כל מי שהיה בקרבתו. הוא התקרב לשומר וניסה לפרוץ לבית הכנסת". לדבריה, "מישהו חסם את הדלת. כולם בהלם מוחלט". בהמשך, נכתב ב"מייל" כי את הדלת חסם הרב דניאל ווקר, שעומד בראש בית הכנסת מאז 2008. "הרב ווקר היה רגוע להפליא", סיפרה לוין. "הוא סגר את הדלתות וחסם את הכניסה. הוא גיבור. זה היה יכול להיות הרבה יותר גרוע".

ראש ממשלת בריטניה קיר סטרמר גינה את הפיגוע, ומסר כי הוא "בהלם מהמתקפה בבית הכנסת בקראמפסול. העובדה שזה התרחש ביום כיפור, היום הקדוש ביותר בלוח השנה היהודי, הופכת את כל זה למחריד הרבה יותר".

בהצהרה שמסר לפני ההמראה הוסיף סטרמר: "נעשה הכול כדי לשמור על ביטחון הקהילה היהודית. כוחות המשטרה תוגברו סביב בתי כנסת בכל רחבי המדינה".

המלך צ'רלס גינה את המתקפה הרצחנית, ומסר כי הוא "המום ועצוב מאוד". גם שגרירות ישראל בלונדון גינתה את הפיגוע, ואמרה כי מדובר באירוע "מתועב ומצער מאוד". בפוסט שפרסמה השגרירות ברשת X הוסיפה: "אנחנו בקשר קרוב עם הקהילה היהודית במנצ'סטר כדי לוודא שהסיוע הדרוש ניתן להם".