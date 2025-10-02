החובשים והפאראמדיקים של מד"א הוזנקו להעניק טיפול רפואי ל- 3,022 בני אדם ברחבי הארץ, מתוכם 2,165 בני אדם פונו להמשך טיפול בבתי החולים, מהם: 293 התעלפו, התייבשו וחשו ברע עקב הצום.

7 בני אדם נחבלו קלות בדרך למרחב מוגן בעת שמיעת אזעקה אמש באשדוד. 295 בני אדם נפגעו ונזקקו לטיפול רפואי עקב פציעה מרכיבה על אופניים, גלגיליות, קורקינטים וסקייטבורד, מהם 8 במצב בינוני ו-287 קל.

29 בני אדם נפצעו באירועי אלימות שאירעו ברחבי הארץ, בהם: 2 הרוגים, מהם צעירה בת 19 שמותה נקבע ע"י הפראמדיקים של מד"א ברהט וגבר בן 29 שנפצע באורח אנוש בטובא זנגריה, פונה בניידת טיפול נמרץ של מד"א תוך כדי החייאה לבי"ח זיו, שם נקבע מותו, 3 בינוני ו-24 קל.

23 בני אדם נפצעו בתאונות דרכים ברחבי הארץ, בהם: 2 קשה, נער בן 17 שרכב על אופניים ונפגע מרכב בתל אביב וגבר בן 21 שהתהפך עם רכבו בכביש 444 סמוך לטייבה, 4 בינוני ו-17 קל.

צוותי מד''א הוזעקו גם להעביר 149 יולדות לבתי החולים. מתוכן 3 יולדו ע"י צוותי מד"א בבית"ר עילית, ירושלים ונס ציונה.

החובשים והפראמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי לנער בן 13 שנפל מגובה של כ-3 מטרים ונחבל בראשו באילת. הוא פונה בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבי"ח יוספטל במצב אנוש תוך כדי פעולות החייאה.