שירותי הביטחון הגרמניים עצרו בברלין שלושה חשודים בחברות בארגון הטרור הרצחני חמאס.

במשרד התובע הפדרלי ציינו כי יוגשו בקשות לצווי מעצר בבית המשפט הפדרלי לצדק, וכי השלושה יובאו לדיון בהארכת מעצרם.

על פי החשד, המעורבים עסקו ברכישת כלי נשק ותחמושת שיועדו לפיגועי התנקשות נגד דיפלומטים ישראליים, מוסדות יהודיים ובתי כנסת ברחבי גרמניה. במהלך החיפושים נמצאו כלי נשק שונים, בהם רובה AK-47 (קלצ'ניקוב), מספר אקדחים ומאות כדורים.

במשרד התובע הפדרלי נמסר כי שלושת החשודים מואשמים ב"חברות בארגון טרור זר ובתכנון מעשה אלימות חמור המסכן את המדינה". אחד מהם הוא יליד לבנון, ושניים נוספים בעלי אזרחות גרמנית.

חמאס הכחיש כל קשר לעצורים, "אין לנו קשר לאנשים שנעצרו בגרמניה", נמסר מטעם הארגון. כלי תקשורת בגרמניה דיווחו כי במקביל למעצרים נערכו חיפושים גם בערים לייפציג ובאוברהאוזן.