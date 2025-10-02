ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, תקף את ממשלת ישראל בעקבות הסכם ערבות הגנה שנחתם בין ארצות הברית לקטאר, במסגרתו התחייבה וושינגטון להגן על קטאר במקרה שתותקף.

לדבריו, ההסכם התפרסם "כמעט בהסתר" שעות לפני כניסת צום גדליה, ולטענתו, "מדובר באסון מדיני-ביטחוני מהחמורים בתולדות ישראל".

"אותה מדינה נבזית, קטאר, שמימנה את טבח ה-7/10, חגגה אותו, ומעניקה עד היום חסות לחמאס ולמנהיגיו - זוכה היום לברית הגנה מהמעצמה הגדולה בעולם", כתב בנט. "לפי הצו הנשיאותי כל פגיעה מזויינת בקטאר, בריבונותה או בתשתיות החיוניות שלה - תחשב פגיעה בביטחונה של ארה"ב".

בנט ביקר את שתיקת הממשלה בנושא ואמר, "נתניהו מסתיר זאת מאיתנו. עברו כבר 72 שעות מהאירוע, ועד לרגע זה לא שמענו ממנו או מהממשלה אף מילה על אסון מדיני זה. מדוע ישראל לא בלמה זאת? האם הייתה כאן הסכמה? מתי נודע לנתניהו על כך?".

עוד הוסיף בנט, "האבסורד בלתי נתפס: לאחר טבח השבעה באוקטובר, הובילה אותנו הממשלה בחדלונה המדיני להכרה במדינה פלשתינית, ברית הגנה של ארה"ב-קטאר, ועוד לא ראינו איך יסתיימו הדברים עם סוריה וטורקיה". לדבריו, "הממשלה הזו חייבת ללכת הביתה כמה שיותר מהר, ולאפשר להנהגה חדשה לשקם את ישראל מההריסות. זה יקרה בקרוב".