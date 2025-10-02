המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא) נפגע במתקפת סייבר שבוצעה כנראה בידי קבוצה איראנית. משרד הבריאות הבהירו כי פעילותו השוטפת של בית החולים נמשכה כסדרה.

ההאקרים ניצלו כנראה פרצה במחשב נייד פרטי של איש תמיכה בחברת אבטחת מחשבים.

במשרד הבריאות ובמטה הסייבר הלאומי אמרו כי "במהלך יום כיפור זוהה ונבלם ניסיון חמור למתקפת סייבר בבית החולים שמיר (אסף הרופא). המתקפה נבלמה בשלביה הראשונים, אך נבדקת אפשרות של דלף מידע על ידי הגורמים השונים".

אסף הרופא הוא מרכז רפואי ממשלתי ולכן הוא חוסה תחת הגנה של מטה הסייבר הלאומי.