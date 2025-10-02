במהלך יום הכיפורים אפשרה המשטרה את קיום תפילת נעילה בגן מאיר בתל אביב, ומנעה מגורמים אנרכיסטיים להתקרב ולהפריע למתפללים.

הדבר נעשה בהתאם למדיניות השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר.

בלוד החרימו השוטרים טרקטורונים של מספר ערבים שניסו להפר את הסדר הציבורי. בנוסף, המשטרה חצצה בין תושבים יהודים לערבים ומנעה הגעת ערבים לשכונות היהודיות בעיר.

במהלך השבוע קיים השר בן גביר הערכות מצב עם בכירי המשטרה, במהלכן הדגיש את הצורך ב"פעולה נחושה כלפי מי שרוצה לפגוע ולכבל בחג הקדוש". בעקבות זאת, המפכ"ל הנחה את השוטרים לפעול לפי הקווים שהציג השר.

במשטרה ציינו כי אלפי שוטרים נפרסו במהלך החג ברחבי הארץ. במחוז תל אביב הוסיפו כי "שוטרי תחנת לב ת"א ומתנדבי כיתות הכוננות שפעלו במרחב ירקון עצרו במהלך חג הכיפורים 5 חשודים בעבירות שונות, בהם קטינים, בחשד לגניבת קטנוע, שוד באיומי סכין ופריצה לעסק וכלל החשודים בגילאי 12 עד 15".