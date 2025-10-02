ברשת BBC דווח הערב (חמישי) כי המתווכות קטר ומצרים יצרו קשר עם ראש הזרוע הצבאית של חמאס בעזה, עז א-דין אל-חדאד, שהבהיר כי הוא מתנגד לתוכנית 21 הנקודות של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ.

"הוא סבור שהתוכנית נועדה להביא לסיומו של שלטון חמאס - בין אם יסכים לה ובין אם לא - ולכן מבחינתו אין טעם להיענות לה, ויש להמשיך בלחימה". על פי הבכיר, תוכנית טראמפ "משרתת את ישראל ומתעלמת מהעם הפלסטיני. חמאס מסרב להתפרק מנשקו ורואה בכוח בין-לאומי צורה חדשה של כיבוש".

שר החוץ המצרי מסר לחמאס: "אם חמאס ידחה את תכנית טראמפ - המצב יהיה קשה ועלולה להתרחש הסלמה".

מקור פלסטיני אמר לכאן חדשות: "הנטייה כרגע בחמאס היא לבקש תיקונים מסוימים במתווה, בנושאים שחמאס מתקשה להשלים איתם". כמו כן, חמאס חושש שישראל תבצע בעזה את "מודל לבנון". כלומר, החשש בחמאס הוא שגם אחרי חתימה על הסכם - ישראל תבצע תקיפות נגד תשתיות חמאס ברצועה.