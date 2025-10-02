שוק ארבעת המינים המסורתי של ירושלים יתקיים השנה החל ממחר (שישי) ועד ערב החג (שני) בכיכר ולרו שבמחנה יהודה.

השוק, שהפך עם השנים לאחד מסמלי החג בירושלים, יכלול למעלה מ־40 דוכנים בהם יוצעו ארבעת המינים, קישוטי סוכה, תשמישי קדושה, כלים מעוצבים ומגוון פריטים לחג.

השוק, שהחל את דרכו ברחוב בית יעקב כהתקבצות ספונטנית של סוחרים, הפך עם השנים לאירוע מאורגן בקפידה ע"י עיריית ירושלים, והוא מהווה מוקד משיכה לסוחרים מכל רחבי הארץ.

בשל הימים הקצרים, השוק יפעל החל מיום שישי (3/10) מהשעה 8:00 ועד כשעה לפני כניסת השבת, במוצאי שבת (4/10) יפעל בין השעות 24:00-20:00, ביום ראשון (5/10) יפעל באופן מלא בין השעות 8:00-23:00 וביום שני (6/10) השוק יפעל מהשעה 8:00 ועד כשעה לפני כניסת החג.

מבקרים מכל רחבי הארץ מוזמנים להגיע וליהנות מהאווירה הירושלמית הייחודית של ערב החג.

ראש העיר ירושלים, משה ליאון: “שוק ארבעת המינים של ירושלים הוא חגיגה אמיתית של מסורת, צבע ואווירה ירושלמית שאין לה תחליף. השוק מהווה גשר בין דורות, מקום שבו ילדים, הורים וסבים מתכוננים יחד לחג ומרגישים את השייכות העמוקה לעיר ולמורשת היהודית. כמו בכל שנה, אנו גאים להמשיך את המסורת ולהעניק לתושבים ולאורחים חוויית חג מרגשת בלב הבירה ירושלים”.