הרב דניאל ווקר, מנהיג קהילת היטון פארק במנצ'סטר, הציל עשרות מתפללים כאשר חסם בגופו את דלתות בית הכנסת בשעה שמחבל ניסה להיכנס פנימה לאחר שדרס ודקר מתפללים מחוץ למבנה.

"הרב ווקר היה רגוע להפליא, הוא סגר את דלתות בית הכנסת כדי למנוע ממנו להיכנס פנימה", סיפרו עדי ראיה, "הוא חסם את כולם בפנים. הוא גיבור, זה היה יכול להיות אפילו גרוע יותר".

מפקד משטרת מנצ'סטר רבתי, סר סטיבן ווטסון, אמר כי "אומץ ליבם המיידי של צוות הביטחון והמתפללים שבפנים, לצד תגובת המשטרה המהירה, מנע מהתוקף גישה לבית הכנסת". "הם גיבורים אמיתיים", אמר אחד הנוכחים לכלי התקשורת.

לדבריו, מאות מתפללים שהיו בתוך המבנה הוחזקו בבטחה עד שהמשטרה אישרה כי המקום נקי מסכנה. בפיגוע נרצחו שני בני אדם וארבעה נפצעו חלקם באורח קשה.

ברשתות החברתיות בבריטניה התפרסם תיעוד דרמטי מרגע חיסול המחבל. שני שוטרים ירו למוות במחבל בריטי ממוצא סורי בן 35 בשם ג'יהאד אל-שאמיע שהחזיק סכין והיה עם חגורת שנחשדה תחילה כאפוד נפץ.

מפקד משטרת מנצ'סטר, סטיבן ווטסון, אמר במסיבת עיתונאים: "אנו מאמינים שזהותו של המחבל נקבעה, אך עד שלא נהיה בטוחים בעובדה זו, מוקדם מדי לפרט זאת בשלב זה. בעקבות תגובה מהירה, שוטרים חמושים ממשטרת מנצ'סטר ניטרלו את המחבל והוא נורה למוות על ידי שוטרים תוך שבע דקות מהקריאה הראשונה".

ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה את הפיגוע הרצחני, וביקר את ממשלת בריטניה בטיפול בטרור: "ישראל אבלה עם הקהילה היהודית בבריטניה לאחר מתקפת הטרור הברברית במנצ'סטר. ליבנו עם משפחות הנרצחים, ואנו מתפללים להחלמתם המהירה של הפצועים. כפי שהזהרתי באו"ם: חולשה נוכח הטרור רק מביאה עוד טרור. רק כוח ואחדות יוכלו להביס אותו".

שגרירות ישראל בלונדון גינתה את האירוע: "העובדה שמעשה אלימות כזה מתבצע ביום הקדוש ביותר בלוח השנה היהודי, במקום של תפילה וקהילה, היא נתעבת ומצערת מאוד. אנו מודים למשטרת מנצ'סטר על תגובתה המהירה. יש להבטיח את שלומן וביטחונן של הקהילות היהודיות בממלכה המאוחדת. מחשבותיו ותפילותיו של עם ישראל עם הקורבנות, משפחותיהם ועם הקהילה היהודית כולה בתקופה קשה זו".