ג'ואנה, אלמנתו של הלוחם רס"ר נחמן הרץ הי"ד מאלעזר, התארסה השבוע לבחור בשם שחר - כך פורסם במודעת האירוסין.

הרץ בן 31 בנופלו, לוחם בפלוגה המסייעת של גדוד 101 בצנחנים, נהרג בקרב הגנה בצפון הארץ במהלך המלחמה האחרונה. הותיר אחריו אישה, שתי בנות, אב וארבעה אחים.

במודעת האירוסין נכתב, "הטוב כי לא כלו רחמיך, המרחם כי לא תמו חסדיך, כי מעולם קיוונו לך. בשבח והודיה עצומה לה' יתברך שמחים להודיע על אירוסינו - שחר וג'ואנה".

חברו של הרץ, הרב אליאב תורגמן, הגיב על הבשורה וכתב, "האלמנה של חברנו הקדוש נחמן הרץ התארסה, שמחה גדולה עד בלי די".