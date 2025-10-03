בראיון ששודר בערוץ הידברות שוחח הרב חיים סבתו, ראש ישיבת מעלה אדומים, עם העיתונאי עודד הרוש כחלק מפרק מיוחד על זיכרונות ממלחמת יום הכיפורים.

לצדו השתתף גם חברו לנשק, הרב אהרון אייזנטל. השניים לחמו יחד בקרבות קשים, וכעת שבו לספר על הימים ההם ועל לקחי העבר.

הרב סבתו קשר בין מלחמת יום הכיפורים לבין מלחמת חרבות ברזל, והתריע מפני דפוס חוזר של התעלמות מאזהרות. "טבע האדם לא בקלות אפשר לשנות אותו, יהירות, חוסר תשומת לב לפרטים - לצערנו תופעות שבמידות הן לא משתנות כל כך מהר", אמר.

בהמשך הראיון סיפר הרב סבתו, "אתה אומר לי 50 שנה? אני יכול לספר לך ששבועיים לפני שמחת תורה זומנתי לכנס ענק, שהשתתפו בו כל קציני המודיעין מחליווה ועד כולם, וביקשו שאני אספר על מלחמת יום הכיפורים. סיפרתי, ובסוף אמרתי: 'תשימו לב שזה לא יקרה לנו שוב' - שבועיים לפני המלחמה. צריך ללמוד, צריך להיזהר".