ארגון הטרור הרצחני חמאס הודיע כי בסוף השבוע הקרוב יתקיימו הפגנות מחאה ברחבי העולם, במחאה על מעצר פעילי משט התמיכה ברצועת עזה ועל תוכנית הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ, שלדברי הארגון מהווה "תוכנית כניעה".

חבר הלשכה המדינית של חמאס, מוחמד נזאל, מסר ביום חמישי כי הנהגת חמאס דנה בימים אלה בתוכנית שהציג הנשיא טראמפ לסיום המלחמה ברצועת עזה, וצפויה לפרסם את עמדתה הרשמית בנושא בקרוב.

"יש לנו הערות על התוכנית האמריקאית", אמר נזאל, "והעמדה שתתפרסם תשקף את האינטרסים של העם הפלסטיני, כדי למנוע כל הסדר שיפגע בזכויות הפלסטינים או יוביל להמשך המלחמה".

לדבריו, מתקיימים מגעים עם מתווכים וגורמים ערביים ואיסלאמיים. הוא הדגיש כי חמאס רציני בנוגע להשגת הבנות להפסקת המלחמה, אך לא יקבל לחץ לפעולה מהירה, "חמאס לא ינהג לפי ההיגיון שהזמן הוא חרב התלויה על הצוואר".