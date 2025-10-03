ביום הכיפורים נמכרו בבתי כנסת ובחצרות חסידיות כיבודים מרכזיים בסכומים גבוהים במיוחד. בין הכיבודים הבולטים נמנו עליית מפטיר יונה ופתיחת ארון הקודש בתפילת נעילה.

בישיבת עטרת שלמה בראשון לציון נרשם השיא: פתיחת ארון הקודש בתפילת נעילה נקנתה על ידי אחד מתורמי הישיבה בסכום של 4 מיליון דולר עבור אחד מנאמני הישיבה.

בחסידות סאסוב התקיימה מגבית לטובת הרחבת בית המדרש. כל הקהל רכש במשותף את מפטיר יונה בסכום של 620 אלף ש"ח. האדמו"ר בירך אישית כל אחד מהמשתתפים.

בחסידות סלונים שילם הנגיד שאול קופילוביץ' מארה"ב 70 אלף דולר עבור פתיחת ארון הקודש בנעילה. בחסידות תולדות אברהם יצחק במאה שערים רכש הנגיד מעכל גרינפלד את מפטיר יונה ב-11 אלף דולר. בחסידות סאדיגורא נאספו 21 אלף דולר כדי להעניק את מפטיר יונה לאדמו"ר עצמו.

אירוע חריג נרשם בטבריה, לפי דיווח באתר 'בחדרי חרדים', ילדה ביקשה לרכוש מהעזרת נשים את מפטיר יונה עבור אביה ב-900 ש"ח, אך הרב המקומי אסר זאת. בסופו של דבר נמכר הכיבוד למתפלל אחר ב-1500 ש"ח.

בבית מדרשו של המשגיח רבי דן סגל בירושלים, נרכשה עבורו עליית לוי בשחרית בסכום של 50 אלף דולר על ידי הנגיד ראובן וולף.