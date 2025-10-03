הביקור באדיבות המצלם

רגע יוצא דופן התרחש השבוע באירוע סליחות שנערך בקהילה היהודית-מרוקאית "פורת יוסף" בצפון לונדון, כאשר אימאם מוסלמי צרפתי עלה לדוכן ונשא תפילה לשלום ישראל ולהשבת החטופים מעזה.

האימאם חסן שלגומי מצרפת, הידוע בעמדותיו המתונות ובמאבקו נגד הקיצוניות האיסלאמית, הגיע כאורח מיוחד לאירוע שבו השתתף גם החזן אלחי לגריסי.

באווירה מרגשת, שלגומי נשא תפילה בערבית שתורגמה על ידי רב דובר ערבית, בה ביטא תקווה לשלום בין העמים, קרא להשבת החטופים והביע אמונה בעתיד טוב יותר.

באירוע נכחו דמויות בכירות מהקהילה היהודית בבריטניה, ביניהם הדיין הרב אברהם דיוויד, רב הקהילה הרב ניסים דהן, ומישל דדון, נשיא קהילת פורת יוסף.

האימאם אירח גם בסעודת שבת אצל הרב משה דדון, אחיו של נשיא הקהילה. משתתפים באירוע תיארו את האימאם כמרוגש ומעוניין להכיר לעומק את הקהילה היהודית.

מתן בר-נוי, נציג ההנהלה הציונית באירופה ובבריטניה, אמר: "האימאם חסן שלגומי בחר לעמוד לבדו מול הציבור, לברך את עם ישראל בשנה טובה ואת החטופים שיחזרו בבריאות ובשלום הביתה. נקודות אור כמו המפגש הזה מזכירות שהעתיד יכול להיות טוב יותר, ושבסופו של דבר האנשים הטובים והשפויים ינצחו".

שלגומי אינו זר לישראל. באוגוסט האחרון הוביל משלחת של 15 אימאמים ובכירים מוסלמים ממערב אירופה לביקור מיוחד בעוטף עזה. המשלחת ביקרה באתרי הטבח של חמאס מ-7 באוקטובר, שמעה עדויות של ניצולים והביעה סולידריות עם ישראל.

בביקור באתר פסטיבל נובה אמר שלגומי: "האנושיות איבדה את נשמתה". במהלך הביקור הוסיף: "אני חש שלווה בישראל, חש בנוח בין אחיי היהודים. אתם עם הניסים, אתם תתגברו על זה יחד עם אחיכם המוסלמים".