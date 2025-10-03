הרב דוד וייס, מחנך ומלמד משכונת שיכון ה' בבני ברק, נפטר במהלך יום כיפור בבית חולים בארצות הברית בגיל 47. המשפחה קיבלה את הידיעה הקשה בליל אמש, במוצאי יום הכיפורים בישראל.

הרב וייס חלה לפני כחצי שנה במחלה קשה, ולפני מספר שבועות הוטס לארה"ב לטיפולים רפואיים. למרות המאמצים, הוא נפטר בבית החולים בליל החג.

במהלך השנים שימש הנפטר כמחנך בתלמוד תורה "תורת שמעון - כרם גפן ישראל" בשכונת קרית הרצוג, ובשעות אחר הצהריים כמלמד בתלמוד תורה "עטרת שלמה" בבני ברק.

הוא זכה לחנך תלמידים רבים והיה ידוע כמי שמאיר פנים לכל אדם. מכריו מתארים אותו כמי שתפילותיו היו לשם דבר ושבלט בחסדיו רבים.

לפני שלושה שבועות השתתף בשמחת אירוסי בתו הגדולה, אך למרבה הצער לא זכה ללוותה לחופה. הותיר אחריו אלמנה ושישה ילדים.