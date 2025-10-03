משפחה מדימונה חוותה אירוע מטריד בקפריסין כאשר הרכב שקיבלה מחברת השכרה הגיע עם צלבי קרס חרוטים עליו.

האירוע התרחש בערב יום כיפור כשהמשפחה הגיעה לסוכנות לקבל את הרכב שהזמינה מראש.

צחי לוי, ראש המשפחה, תיאר בשיחה עם חדשות 12 שדיווח על כך לראשונה, את הרגע המזעזע: "כשהגענו לסוכנות גילינו שעל הרכב שהקצו לנו חרוטים שני צלבי קרס. היה ברור שזה לא מקרי - כל רכב שחברת ההשכרה נותנת או מקבלת עובר בדיקה מדוקדקת וצילומים, אפילו בגלל שריטה קטנה. הם ידעו שאנחנו יהודים מישראל".

המשפחה סירבה לקבל את הרכב ודרשה החלפה. חברת ההשכרה אמנם סיפקה רכב חלופי, אך לדברי לוי לא התנצלה על האירוע. "אני נוסע עם שתי סבתות ממשפחה של ניצולי שואה. הסיפור הזה ממש כאב להן", הוא הוסיף.