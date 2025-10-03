בהתאם להערכת המצב המבצעית, צה"ל הודיע על פתיחת מסלולי טיולים בדרום הארץ אשר הוגדרו בעבר כשטח צבאי סגור לציבור הרחב.

בין השטחים שייפתחו נמצא ציר 10 בגזרת החטיבה המרחבית פארן. הפתיחה תתבצע במהלך חול המועד סוכות בין השעות 8:30-16:00, ממצפור בר לב ועד הר חריף.

צה"ל מדגיש כי כל הגעה לשטח צבאי מחייבת תיאום ואישור מראש. "מטיילים המגיעים ללא אישור עלולים לסכן את ביטחונם האישי. התיאום חייב להתבצע לפחות שלושה ימים לפני הביקור, ולוחות זמנים לא יחולו בשבתות ובחגים", אמרו בצבא.

עוד צוין כי למרות פתיחת חלק מהמסלולים, צה"ל ממשיך באימונים בשטחי האש בדרום, ולכן חלק מהשטחים יישארו סגורים לכניסת מטיילים.

פירוט מלא של השטחים המותרים והאסורים לכניסה, וכן לוחות הזמנים המלאים, מפורטים במפה: