כלי טיס של חיל האוויר תקף הבוקר (שישי) אתר ששימש לניהול מערך האש וההגנה של חיזבאללה באזור רכס הבופור שבדרום לבנון - כך נמסר מדובר צה"ל.

נמסר כי זוהתה פעילות טרור במקום, והותקפו אמצעי לחימה, מבנים צבאיים ותשתיות תת־קרקעיות.

ביום רביעי, ערב יום הכיפורים, חיסל צה"ל בהובלת אוגדה 91 ובאמצעות כלי טיס של חיל האוויר את המחבל עלי מחמד קרעוני, איש חיזבאללה מהכפר כפרא שבדרום לבנון.

קרעוני שימש כנציג המקומי של חיזבאללה בכפרא, ובמסגרת תפקידו היה אחראי על הקשר בין הארגון לתושבי הכפר בעניינים כלכליים וצבאיים. בנוסף, פעל להשתלטות על נכסים פרטיים לצרכים צבאיים, כגון השכרת בתים לאחסון אמצעי לחימה ולביצוע מעקב.

עוד נמסר כי חוסלו שני מחבלי חיזבאללה באזור הכפר רמאנא שבדרום לבנון. לפי צה"ל, השניים שימשו כפעילי הנדסה בארגון ועסקו בשיקום תשתיות הטרור של חיזבאללה במרחב הכפרי של הר דב ואלח'יאם.