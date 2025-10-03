במשרד הבריאות מפרסמים פרטים חדשים על מתקפת הסייבר החמורה נגד בית החולים אסף הרופא במהלך יום הכיפורים.

המשרד, בשיתוף עם בית החולים ומערך הסייבר הלאומי עדכנו כי זוהתה דליפה של הודעות דואר אלקטרוני שכללו גם מידע רפואי.

נמסר כי "לפי הבדיקות הראשוניות, לא קיימת אינדיקציה לדליפת מידע ממערכת ניהול המידע הרפואי המרכזית (הקמיליון), אך הבדיקות בנושא נמשכות. כל מערכות בית החולים פועלות כסדרן. הצוותים המקצועיים של בית החולים פועלים בליווי משרד הבריאות ומערך הסייבר, בשיתוף הגורמים המוסמכים, לשמירה על תפקוד בטוח ורציף".

בהודעה של קבוצת ההאקרים שתקפה את בית החולים נכתב: "אם תעשו עוד טעות - אתם תושמדו. ביי ביבי ושרה".

מדובר בקבוצת האקרים הפועלת תחת השם 'Qilin' ממזרח אירופה ותקפה בעבר בתי חולים בלונדון.