נשיא מוסדות עצם הרב רפי פרץ השתתף באירוע המסורתי של הקבלת פני רבו לרבני הציונות הדתית, שם תועד לצד הרב הראשי לישראל הרב דוד יוסף.

הרב פרץ עם הרב יוסף צילום: יעקב כהן

איש התקשורת יותם זמרי הגיע לישיבת ההסדר רמת גן והצטרף למאות תלמידים, רבנים ואנשי קהילה באירועי ההקפות השניות. במהלך הערב שוחח עם רמ"ט איגוד ישיבות ההסדר אורי פינסקי ומנהל הישיבה אהרון סעדון.

יותם זמרי בהקפות שניות אוריאל רייך

מזל טוב לעיתונאית שירית אביטן כהן, לרגל הולדת בנה שנולד לפני שחרור החטופים מהשבי. היא כתבה, "לקראת השמחה הלאומית, גם רגע אחד פרטי של חסד עם הולדת בננו".

שירית עם בנה התינוק צילום: ללא קרדיט

השבוע נפגשו שני משרתי המילואים, ככל הנראה המבוגרים ביותר בצה"ל, הרב שלמה אבינר ולוחם הלח"י עזרא יכין. השניים לחצו ידיים ושוחחו.

הרב אבינר עם עזרא יכין צילום: ללא קרדיט

בירושלים נערך ליל הושענא רבא המסורתי של תנועת אריאל בהשתתפות למעלה מאלף בנות. הלימוד והשיעורים נמשכו לאורך כל הלילה בהשתתפות הרב זאביק הראל, הרבנית יפעת לובר, רעות פינקלשטיין ואחרים. את הלילה חתמה הופעה של היוצר ביני לנדאו.

ליל הושענא רבא בתנועת אריאל צילום: דוברות

תנועת "נשות לוחמים למען קדושת המחנה" מטעם ארגון חותם קיימה פגישה עם תא"ל שי טייב, ראש חטיבת תכנון ומנהל כוח האדם בצה"ל, ועם היוהל"ם תא"ל רוזיטל אביב.

במפגש צילום: ללא קרדיט

ביישוב נריה בבנימין נחנכה תחנת כיבוי חדשה שתשפר את זמני התגובה לאירועים באזור. בחנוכה השתתף ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע ישראל גנץ.

חנוכת התחנה צילום: קובי ריכטר/ כבאות והצלה לישראל

איש העסקים רמי לוי הגיע למאהל הגבורה בירושלים לכבד את המשפחות השכולות באירוע הקפות שניות, יחד עם הישיבה התיכונית מקור חיים. באירוע השתתפו גם ראש העיר משה לאון, ח"כ לימור סון הר-מלך וח"כ עמית הלוי.

רמי לוי בהקפות שניות צילום: ללא קרדיט

ח"כ צבי סוכות השתתף באירוע ההקפות השניות בישיבת עוד יוסף חי ביצהר לצד ראש המועצה יוסי דגן וראשי הישיבה הרב איציק שפירא והרב יוסי אליצור.

הקפות שניות בישיבת עוד יוסף חי צילום: ללא קרדיט

השר יצחק וסרלאוף השתתף באזכרה במלאת שנה לחברו אביעד ניימן הי"ד, שנפל בלבנון, ושר במקום לעילוי נשמתו.

השר יצחק וסרלאוף שר באזכרה ללא קרדיט

בכפר חב"ד נצפו בהקפות השניות איש העסקים דוד הגר, מתומכי עמותת נצח יהודה, ויוסי לוי מנכ"ל איגוד שומר ישראל, לצד השר יצחק וסרלאוף.

עם השר וסרלאוף צילום: ללא קרדיט

באירוע "סוכת ראש העיר" באריאל השתתף רמי דוידיאן, שהציל מאות שורדים ממסיבת הנובה. דוידיאן העביר את הרצאתו "רגע של אמת", וראש העיר יאיר שטבון אמר, "בשנתיים האחרונות גילינו שהאחדות היא לא רק ערך - היא צורך קיומי".